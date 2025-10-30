不登校の状態にある小学生・中学生が過去最多となったことが分かりました。さらに、不登校の子どもを持つ親の4人に1人が離職や休職をせざるを得なかったという調査結果も。子どもにも親にも、「頼れる場所」が求められています。【アンケートによると…】子どもの不登校で37.5%の人が「早退・遅刻・欠勤が増えた」「学校行きたくない理由わからない」不登校過去最多35万人超都内にあるフリースクール「かなめのもりのがっこう」に