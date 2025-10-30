DeNA¤Ï30Æü¡¢11·î22Æü(ÅÚ)¡¢23Æü(½Ë¡¦Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º BAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ù2ÆüÌÜ¡ÊDAY2¡Ë¤Ç¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²ñ¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÂçÄÌ¤ê¤Ç¤â³Æ¼ï¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌîµåÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤äÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖW¥Á¥ã¥ó¥¹