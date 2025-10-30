西武から育成ドラフト6位で指名された上智大・正木悠馬投手（22）が30日、同校で指名あいさつを受けた。1913年の名門大開校から史上初めてNPB選手になることについて「初という立場。実際に（球団の方と）会って“始まるんだな”という気持ちと“これから頑張らないといけない“、“気を引き締めないといけない”と改めて思いました」と決意を口にした。海外の大学や大学院で学術的な英語を理解できるレベルといわれるTOEFL100