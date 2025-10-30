◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦第50回社会人野球日本選手権大会1回戦（2025年10月30日京セラD）社会人野球日本選手権大会は30日に1回戦が行われ、三菱自動車岡崎は日本製鉄鹿島を4―3で退けて3年連続で初戦を突破した。社会人野球日本代表の秋山翔は、4―3の8回から3番手として救援。出塁を1与四球のみに抑え、2回無安打無失点で試合を締めた。「点差は気にせずにストライク先行で投げようと思っていた。思っ