サンリオは３０日、世界的に人気のキャラクター「ハローキティ」を主役にした米ハリウッド映画が、２０２８年７月２１日に世界各国で公開されることが決まったと発表した。ハローキティのハリウッド映画化は初めて。米映画大手ワーナー・ブラザース傘下の制作会社と企画を進める。映画には複数のサンリオキャラクターが登場し、「思いやり」や「つながり」などをテーマにした内容にする方針という。作品名や詳細な内容は「開発