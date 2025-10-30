10月、大分県中津市で知人のアパートに侵入し、現金6万円を盗んだとして、48歳の会社員の男が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、中津市永添に住む会社員の男（48）です。 警察によりますと、男は10月22日午後2時40分ごろから23日午前8時40分ごろまでの間に、宇佐市内に住む派遣社員の男性のアパートに侵入し、テーブルの上にあった現金6万円を盗んだ疑いが持たれています。 23日、男性