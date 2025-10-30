パンサー向井慧（39）、さらば青春の光の森田哲矢（44）が、29日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。お互いの共通点を明かした。オードリー若林正恭から「プライベートでは飯とか行く仲？」と聞かれ、森田は「飯行きますね」と答えるも「飯行くって言っても、俺らの共通点って、どこまで言っていいかわかんないですけど、相席スタートの山添（寛）に金を貸しているっていう」とまさかの共通点を