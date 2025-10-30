政治ジャーナリストの田崎史郎氏が３０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）にスタジオ生出演した。番組は高市早苗首相がこの日、韓国へ訪問し到着直後に李在明大統領と初の日韓首脳会談を行うことを報じた。さらに中国の習近平・国家主席との会談が調整中であることも伝えた。スタジオでは、トランプ大統領との関係を構築した高市首相の「積極的な外交について評価は？」と質問。田崎氏は「７０点」と