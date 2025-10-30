ＮＭＢ４８の川上千尋が３０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で「手紙文化振興アンバサダー就任イベント」に参加。２０２６年用年賀はがき販売をＰＲするとともに、熱狂的な阪神ファンとして、崖っぷちの“自軍”に火力強めのエールを送った。２９日の日本シリーズでソフトバンクに敗れ、１勝３敗となって後がなくなった阪神。報道陣からの「今、甲子園の阪神ナインに速達で手紙を届けるとしたら、どんな言葉をつづりたいか」と