◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦に敗れてＷＳ連覇に向けて崖っぷちに立たされた。３勝２敗としたブ軍は１９９３年以来３２年ぶり３度目のＷＳ制覇に王手をかけた。３０日（同３１日）の移動日を挟み