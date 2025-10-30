俳優の俳優の竜星涼が３０日、東京・東急プラザ原宿で行われた期間限定イベント「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」（１１月７日まで）の会見に出席した。フィッチュロスは、大手水産食品会社のニッスイの「フィッシュソーセージ」「ちくわ」を使用した新感覚スイーツ。イベントでは、フィッチュロス２種類とディップソース２種類を無料提供する。来年放送される堺雅人主演のＴＢＳ系日曜劇場ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編