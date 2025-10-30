ジョージ・グラス駐日米国大使が、2025年10月29日に公式Xで、星条旗カラーにライトアップされた東京タワーと一緒に写るトランプ米大統領の写真を公開した。これに、「めっちゃいい写真」「何この神構図」といった反響が寄せられている。「まさに偉大なリーダーを象徴する印象的な光景でした」トランプ大統領は27日に来日し、28日に高市早苗首相と会談したのち、米軍横須賀基地を訪れた。グラス大使のXによると、投稿された写真は28