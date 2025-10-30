「彼女（浅香真美容疑者）と出会ったのは、弟が学費を稼ぐために働いていたバイト先の工場でした」──日本で刺殺されたチャンタール・バダルさん（21）の兄は目に深い悲しみを湛え、2人の馴れ初めを語り始めた。【全3回の第2回。第1回から読む】【画像】優しい眼差しのバダルさん「夢はアニメ関係の仕事に就くこと」何度も漢字練習をしていたノートも千葉県警は10月28日、交際相手の男性を刺殺したとして、千葉市稲毛区に住むア