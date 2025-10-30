ようやく「H」ランプが点灯したが……。ソフトB柳田悠岐が明かす阪神・佐藤輝明の“最大の武器”…「自分より全然上ですよ」4戦目でシリーズ初安打を放った阪神の大山悠輔（30）。4打席目には二ゴロを放ちシリーズ初打点を挙げたが、3戦目まで11タコで、この日も4打数1安打。15打数1安打、打率.067。逆シリーズ男となっているのだ。今季は不動の「5番・一塁」として打率.264、13本塁打、リーグ3位の75打点をマーク。得点圏打