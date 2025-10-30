米株価指数先物時間外取引急反落、米中首脳会談終了詳細なく失望 東京時間13:25現在 ダウ平均先物DEC 25月限47699.00（-98.00-0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6909.25（-13.50-0.20%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限26185.00（-77.50-0.30%）