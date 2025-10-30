1985年にアメリカで製作されながら、日本では長年にわたり上映が見送られてきた“幻の作品”が、日本で初の一般上映が実現した──。都内で開催中の「第38回東京国際映画祭」で30日、ポール・シュレイダー監督による映画『MISHIMA』（原題：Mishima: A Life in Four Chapters）が上映され、満席の観客が見守る中、監督ら関係者が舞台あいさつに登壇。シュレイダー監督は「この日を信じていた」と、40年を経ての“里帰り”に熱い