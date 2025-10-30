米国競馬の祭典「ブリーダーズカップ」のメイン競走「BCクラシック」（11月1日、日本時間2日早朝）に出走するフォーエバーヤング（牡4＝矢作）が30日、デルマー競馬場のダートコースで最終追いを行った。主戦の坂井が騎乗し、僚馬アメリカンステージ（BCスプリントに出走）と併せ馬。最終コーナーで外から並びかけ、最後は余力たっぷりの手応えで首差ほど先着した。タイムは4F51秒0。鞍上は「小回りだしコーナーでどれだけ動け