最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は違憲だとして、香川、愛媛両県と合区の「徳島・高知」の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で高松高裁は30日、請求を棄却した。