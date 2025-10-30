JR西日本は、山陽本線（山口エリア）へ新しい車両「Kizashi（きざし）」を導入すると発表しました。山口エリアへの新型車両導入は45年ぶりとなります。導入時期は2026年度以降を予定しており、既存の車両と順次入れ替わります。。この愛称は、古語で「物事の始まり」を意味する「きざし」から名付けられたもので、山口エリアの新たな変革への思いが込められています。車両のデザインコンセプトは「維新の陽光」。夜明け前の漆黒と