「1050ウォン（日本円＝約110円）」という被害額で物議を醸した韓国の「チョコパイ窃盗事件」をめぐって、検察が被告人を宣告猶予で善処することを裁判所に要請した。事件に対する世論の反応や、先に行われた市民委員会の意見を考慮した結果とみられる。【画像】韓国の無人店舗で女泥棒が大胆な窃盗！その一部始終10月30日、法曹界によると、検察は全州（チョンジュ）地裁・第2刑事部（キム・ドヒョン部長判事）の審理で行われたA