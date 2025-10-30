さすがは国内最高峰カテゴリー、勝負はすんなりとは決まらない。SUPER GT2025年シーズンは今週末、モビリティリゾートもてぎで最終戦を迎える（第8戦：11月1日予選、11月2日決勝）。GT500クラスのタイトル争いは第7戦で予想外の流れとなり、6チームがタイトルの権利を持って挑むこととなった。 ■優勝候補にまさかのアクシデント 開幕戦に勝利し、以降も着実にポイントを重ねランキングトップを守り続