MLB選手会は29日（日本時間30日）、選手間投票による今季の「プレーヤーズ・チョイス・アワード」を発表。両リーグを通じて1人だけに贈られる年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」には、マリナーズのカル・ローリー捕手が選ばれた。ドジャースの大谷翔平投手は、各リーグの最優秀野手（打者）を決める「アウトスタンディング・プレーヤ