ティンバーウルブズ戦で攻めるレーカーズの八村＝ミネアポリス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ミネアポリス共同】米プロバスケットボールNBAは29日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ミネアポリスでのティンバーウルブズ戦に先発し、37分12秒プレーして4戦連続2桁となる17得点、5リバウンド、4アシストだった。チームは116―115で競り勝ち、3勝2敗とした。