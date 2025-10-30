Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）がシートを失った場合、来季はインディカーに参戦する可能性があると、海外メディア「ｓｐｏｒｔｓｋｅｅｄａ」が報じた。今季途中にレーシングブルズからレッドブルに昇格するも結果を残せず、来季去就は未定。すでに他チームのシートもほぼ決定しており、残留がかなわなければ、Ｆ１から撤退することは確実とみられている。同メディアは「角田は先人たち同様に?セカンドシートののろい?を破