タレント足立梨花（33）とお笑いコンビ、ロッチが30日、都内で「綾鷹ヒトクチヒトイキ旅」バスツアー運行開始記念PRイベントに出席した。11月1、2、8、9、15、16、22〜24日に約1時間、東京の表参道、赤坂、外苑の紅葉スポットを巡る。ひと足先にバスツアーを体験した足立は「綾鷹を飲みながらひと息つけます。写真を撮るのが本当に楽しみです」。ツアーの最中に出される和菓子について「色とりどりのカラーと綾鷹のカラーがぴっ