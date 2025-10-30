◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で敗れて２連敗で２勝３敗となり、後がない崖っぷちに立たされた。ブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶり３度目のワールドシリーズ制覇に王手をかけた。試合後、３１日（日本時間１日）の第６