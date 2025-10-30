プロ野球・オリックスは30日、来季のコーチングスタッフについて発表しました。来季は上層部の配置が一部変更となり、2軍監督だった波留敏夫氏がヘッドコーチに就任。代わって2軍ヘッドコーチだった風岡尚幸氏が、2軍監督に就任しました。また1軍ヘッドコーチだった水本勝己氏は巡回コーチに。戦略コーチの齋藤俊雄氏が、新設の総合コーチに就きます。さらに、これまでコーチ陣には一軍・二軍の配置が明記されていましたが、今回か