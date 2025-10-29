これまでに2度のオスカー受賞を誇る名俳優エマ・トンプソンが製作総指揮に加え、ゴールデン・グローブ受賞ルース・ウィルソンと共に主演を務める、新たなサスペンススリラーApple TV『ダウン・セメタリー・ロード』（全8話）が、10月29日（水）より、いよいよ全世界同時配信開始！本作の本予告編が公開された。