卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は29日、男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング15位の松島輝空（木下グループ）は、同20位のアンダース・リンド（デンマーク）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、2回戦進出を決めた。今大会で上位進出が期待される松島。18歳のサウスポーは試合を振り返り、次戦に向けても意気込みを見せた。 ■中国強豪を相次いで撃破 松島は、9月の「