金融政策決定会合後、記者会見する日銀の植田総裁＝30日午後、日銀本店日銀は30日、高市政権発足後初となる金融政策決定会合を開き、政策金利を現行の0.5％程度で維持し、利上げの先送りを決めた。植田和男総裁は会合後の記者会見で、米国の高関税政策が先行きに及ぼす不確実性が「なお高い」とし、影響を見極める必要があると説明した。経済や物価が予測通りに推移すれば金利を引き上げる方針は堅持し、企業の賃上げ動向を踏ま