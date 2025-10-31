ムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」から、「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」が登場！木陰で一休みする「スナフキン」の穏やかなひとときがデザインされた缶に入った、クッキー缶です☆ ムーミンショップ パティスリー「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入」  価格：1,188円（税込）発売日：2025年11月5日(水)販売店舗：ムーミンショップ パティスリー PLUSTA