藤川阪神が3連敗と追い込まれた（C）産経新聞社10月29日に甲子園で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第4戦はソフトバンクが阪神を3−2と下し、3連勝、30日に行われる第5戦も勝てば日本シリーズ制覇となる。【日本シリーズ解説】ソフトバンクが日本一へ王手！緊急登板に畠を起用した理由は？近藤の打席で阪神の守備隊系は”ヘッドコーチならどう指示を出す？”追い込まれた阪神…速報でお伝えします！この日も流れはソフトバン