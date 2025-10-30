サンリオは、ニュー・ライン・シネマおよびワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションによるハローキティ初のハリウッド映画が、2028年7月21日にワーナー・ブラザース・ピクチャーズよりグローバルで劇場公開されることを発表した。本作では、ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターが、映画館の大スクリーンに登場。内容については現在企画開発中だが、「思いやり」や「つながり」といったサンリオのキャラ