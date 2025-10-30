石川の晩秋の味覚「紋平柿」。県内最大産地のかほく市で、30日から出荷が始まりました。 紋平柿は、羽咋市から金沢市を中心に生産が行われていますが、かほく市は、石川県内最大の産地となっています。ことしは、夏場の異常高温や9月の大雨により、栽培環境としては厳しい状況が続きましたが、10月に入ってからの冷え込みもあって、無事に初出荷を迎えられたということです。 高松紋平柿生産組合・池田 昌健 組合長：「こと