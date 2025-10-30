【鉄コレポケット第1弾 東西JR快速電車編】 10月31日 発売予定 価格：1個1,650円 トミーテックは、Nゲージモデル「鉄コレポケット第1弾 東西JR快速電車編」を10月31日に発売する。価格は1個1,650円で、全8種。 本製品はNゲージのショーティーモデル「ますこっとれいん」を手掛ける企画室ねこまたとの公式コラボモデル。JR東日本、JR西日本の快速