「横浜家系ラーメン大和家」は、2025年11月7日(金)、8日(土)、15日(土)、16日(日)の計4日間で「大感謝祭2025」を開催する。期間中は人気メニューの「ラーメン(並盛･醤油/塩)」を「税込550円」で販売する。さらに生卵やチャーシュー、ほうれん草など全12種類のトッピングが無料になる「トッピング無料パスポート」も進呈する。〈キャンペーン概要〉・開催日【1】2025年11月7日(金)、8日(土)【2】2025年11月15日(土)、16日(日)・実施