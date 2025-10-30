小型船のスルメイカ漁の休漁をうけ、道は緊急対策室と海に面している道内１２の振興局に相談窓口を設置しています。「小型するめいか釣り漁業緊急対策室」は、道・水産局漁業管理課に設置されました。休漁に伴う影響の把握や対応策の検討などが目的です。また、海に面している道内１２の振興局に、漁業調整や経営に関することなどの相談窓口を設置しています。（道・漁業管理課物見文雄漁業管理課長）「イカ釣り漁業や水産加工業