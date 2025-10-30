全国でクマによる被害が極めて深刻な状況となっていることをうけ政府は30日、関係閣僚会議を開いて対応を協議します。29日も群馬県沼田市でクマに襲われ男性がケガをしました。警察によりますと29日夕方、群馬県沼田市の民家で雨戸を閉めようと家の外に出た69歳の男性が玄関先にいたクマに襲われたということです。男性はクマに尻をかまれたほか、右肩も引っかかれましたが軽傷です。政府は各地で相次ぐクマによる被害をうけ、クマ