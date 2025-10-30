ロッテは３０日、韓国・ロッテに所属する韓太揚（ハン・テヤン）内野手と全ブン哉（チョン・ミンジェ）内野手が宮崎・都城市で行われている秋季キャンプに１１月１７日まで参加すると発表した。今回の秋季キャンプ参加は、韓国・ロッテとの交流強化の一環で、２２歳の韓太揚は今季１０８試合に出場し打率２割７分４厘、２本塁打、２２打点。２６歳の全ブン哉は１０１試合に出場し打率２割８分７厘、５本塁打、３４打点。