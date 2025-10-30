30日未明、福島県・天栄村の宿泊施設で火事があり、宿泊していた30代の女性の行方が分かっていません。火事があったのは、福島県天栄村にある宿泊施設＝エンゼルフォレスト白河高原です。30日午前1時半過ぎ、近くの宿泊客から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事でコテージ1棟と車1台が全焼しました。警察によりますと、火事があったコテージには県外に住む30代の男