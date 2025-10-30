◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズのルーキー右腕イエサベージが、７回を投げて１２三振を奪い、ワールドシリーズ（ＷＳ）記録を達成した。初回２死から５者連続奪三振。その後３回１死で“キケ”Ｅ・ヘルナンデスにソロ弾を許したが、その回の２死から４回にかけて大谷からの２巡目の上位打線に対し、３連続三