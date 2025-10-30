きょう30日は九州や中国・四国では湿った空気の影響で次第に雲が広がるでしょう。近畿から北海道は高気圧に覆われて概ね晴れますが、前線が近づく北海道の日本海側では夜を中心に雨や雷雨となる所がありそうです。あす31日は前線を伴う低気圧が本州の南岸付近を東よりに進む見通しです。そのため、九州から東北南部では西から雨の範囲が広がるでしょう。東北北部は晴れ間がありますが、北海道はきょう近づく前線があすは通過するた