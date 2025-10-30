23年10月に亡くなったX JAPANのベーシストHEATHさん（本名・森江博＝もりえ・ひろし）の命日を迎え、YOSHIKIらメンバーが追悼した。YOSHIKIは29日、自身のXで「2年前の今日、親愛なるメンバーHeathがこの世を去りました」と報告。「生前に彼の願いを叶えることができなかったことが、今でも心に重く残っています。安らかに眠ってください」と悼んだ。「龍玄とし」名義でソロ活動中のボーカルToshlはブログで「今日は、HEATHの命日