BTSのRMとBIGBANGのG-DRAGON、2人のK-POPアーティストが韓国で開催中のAPEC（アジア太平洋経済協力会議）の舞台に立っている。《写真》BTS・RM、家族と京都旅行APECは、アジアやアメリカなど21の国や地域が参加する国際経済フォーラムで、各国の首脳や企業リーダーが集まり、協力や発展について話し合う場だ。10月29日、慶州（キョンジュ）芸術の殿堂で開かれた「APEC CEOサミット2025」では、2日目の文化セッションが行われ、基調