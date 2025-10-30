2026年用の年賀はがきの販売が、30日から郵便局などで始まりました。 来年用の年賀はがきのデザインは、来年の干支「午(うま)」にちなんだ絵柄が入ったものや、能登のキリコと御陣乗太鼓が描かれたものなど6種類が用意されています。金沢中央郵便局では30日、販売開始の記念セレモニーが行われ、早速、年賀はがきを買い求める人の姿が見られました。 購入者：「40枚買いました。(来年は)何かいいことがあればいいな」