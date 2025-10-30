ボーイズグループStray Kidsが新アルバムのティザーフォトで、“現代版神仙”の雄大なカリスマ性を表現した。《写真》ヒョンジン、強烈グリーンヘアに反響来る11月21日、Stray Kidsは新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。これに先立ち、メンバーの個別ティザーフォトを順次公開し、10月30日0時には公式SNSにユニット、グループイメージとオンラインカバーを投稿した。バンチャンとハン、リノとチャンビン、ヒョン