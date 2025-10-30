子どもたちの前で義母と口論してしまって以降、家の空気は一変した。沈黙が増え、笑い声が消えたリビングで、麻衣たち家族はそれぞれが気を遣いながら生活していた。そんな中、義母の態度はさらに強気になり、ついには「電気代の追加負担」を求めてくる。不信感が限界を迎えたとき、夫もついに義母と向き合う決意をする。『義母と喧嘩して同居解消した話』をごらんください。 義母の嫌味が子どもの前でも続き、ついに口論となっ