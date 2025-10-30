北朝鮮が中央級病院の医療スタッフを中国に派遣したことが明らかになった。北朝鮮内部の情報筋が28日に明らかにしたところによると、今月初め、平壌総合病院、金萬有病院、高麗医学総合病院など中央級医療機関から選抜された医師20人余りが中国へ派遣された。派遣されたのは主に内科・外科の専門医で、中国で3〜6カ月間の技術研修を受けたのち帰国する予定だという。派遣先の具体的な地域や機関名は確認されていない。情報筋によれ