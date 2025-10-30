「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）10月29日（水）の放送は、「今一番忙しい2組」向井慧(パンサー)、さらば青春の光(森田哲矢、東ブクロ)がご来店。多忙すぎる向井の本音が暴走！？【動画】先輩芸人の奥さんを寝取る番組⁉さらば青春の光 東ブクロ、エロ仕事で大活躍「結婚すると仕事なくなる」今一番忙しい3人の悩み芸歴18年目のパンサー向井と、17年目のさらば青春の光。人気実力ともに持ち合わせ仕事も順調な3人