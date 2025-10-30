あなぶきアリーナ香川のプロジェクションマッピング高松市サンポート29日 高松市のあなぶきアリーナ香川でハロウィンをテーマにしたプロジェクションマッピングが行われています。 あなぶきアリーナ香川の屋根に大きく映し出されたカボチャのお化け。にぎわい創出などを目的に香川県などが企画したプロジェクションマッピングです。 映像は1回約15分間上映され、小豆島の妖怪美術